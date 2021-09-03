На матч сборных России и Мальты пустят не более 15 тысяч зрителей

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что домашний стадион "Спартака" на матче между сборными России и Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года будет заполнен не более чем на 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдёт во вторник, 7 сентября, на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 21:45 по московскому времени. Всего стадион вмещает 45,3 тысячи зрителей.

"Тестирование комбинированного подхода по допуску зрителей будет продолжено, и 7 сентября на матче с Мальтой максимальная вместимость стадиона составит 30%", — отметил Алаев.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, максимальная вместимость стадионов на спортивных мероприятиях в столице составляет три тысячи человек. При этом на отборочный матч с участием сборных России и Хорватии (0:0), который состоялся 1 сентября, допустили 20 тысяч болельщиков. Сверх квоты могли попасть фанаты с сертификатами о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании.

До матча против Мальты сборная России проведёт выездной матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра. Встреча состоится в субботу, 4 сентября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.