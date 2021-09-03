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Жестокое и бессмысленное нападение: Сторонник ИГИЛ устроил теракт в супермаркете в Новой Зеландии

Нападавшего застрелили при задержании. Три человека находятся в критическом состоянии.

3 сентября, 05:40

Сторонник ИГИЛ устроил теракт в супермаркете в Новой Зеландии. Видео © Соцсети

В Новой Зеландии шесть человек пострадали при нападении неизвестного в супермаркете. Инцидент произошёл в городе Окленде, сообщает радио RNZ.

Три человека находятся в критическом состоянии. Нападавшего застрелили при задержании. Премьер-министр Джасинда Арден назвала произошедшее терактом и заявила, что нападавший был сторонником террористической группировки ИГИЛ*.

"Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным", — сказала Арден на пресс-конференции.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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