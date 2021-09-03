Сторонник ИГИЛ устроил теракт в супермаркете в Новой Зеландии. Видео © Соцсети

В Новой Зеландии шесть человек пострадали при нападении неизвестного в супермаркете. Инцидент произошёл в городе Окленде, сообщает радио RNZ.

Три человека находятся в критическом состоянии. Нападавшего застрелили при задержании. Премьер-министр Джасинда Арден назвала произошедшее терактом и заявила, что нападавший был сторонником террористической группировки ИГИЛ*.

"Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным", — сказала Арден на пресс-конференции.

Ранее президент США Байден пригрозил ИГИЛ новыми ударами из-за теракта в Кабуле.