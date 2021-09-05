Ценил больше, чем Меркель и Макрона: Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину
Бывший американский лидер не любит иметь дело с коллегами, "желающими заниматься дипломатией", считает его родственница.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Дональд Трамп в бытность президентом США больше ценил мнение президента России Владимира Путина, чем позиции лидеров Европы. Об этом рассказала племянница политика Мэри Трамп в интервью Business Insider.
По словам женщины, её дядя не был впечатлён ни канцлером Германии Ангелой Меркель, ни президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Точка зрения Путина нравилась Трампу больше, утверждает Мэри.
"Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения", — сказала племянница Трампа, уточнив, что он не любит иметь дело с коллегами, "желающими заниматься дипломатией".
Ранее Трамп назвал свои отношения с Путиным отличными. При этом политик добавил, что вёл себя "жёстче с Россией, чем кто-либо".
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