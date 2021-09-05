Лайф публикует видео ожесточённых ночных боёв повстанцев с талибами в Панджшере
Из Афганистана приходит противоречивая информация о ситуации в регионе: талибы ещё в пятницу заявили, что захватили его, однако ополченцы опровергают это.
Кадры ночных боёв повстанцев с талибами в Панджшере. Видео © LIFE
Силы национального сопротивления продолжают отстаивать провинцию Панджшер, которая остаётся единственной не захваченной боевиками радикального движения "Талибан"* на территории Афганистана.
В распоряжении Лайфа оказались кадры ночных сражений. На записи слышны многочисленные выстрелы и взрывы.
Бывший сотрудник телеканала 1TVNews Муджахид Андараби со ссылкой на свои источники рассказал, что серьёзное противостояние идёт в районе Париян. Ранее представитель талибов заявил, что радикалы взяли его, а также районы Хиндж, Аннаба и Шотол, под свой контроль, однако Фронт сопротивления это опровергает.
Напомним, накануне Лайф публиковал видео с пленёнными после ожесточённого боя талибами. По словам командира отряда ополченцев, в плен удалось взять около тысячи сторонников радикального движения, некоторые из них сдались сами, более 600 боевиков было убито.
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Вечером 3 сентября представители "Талибана" заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления. Тем не менее талибы решили отпраздновать новость о захвате Панджшера. Боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Число убитых и раненых при такой "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70 человек. Руководство "Талибана" заявило, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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