Лайф публикует видео ожесточённых ночных боёв повстанцев с талибами в Панджшере

Кадры ночных боёв повстанцев с талибами в Панджшере. Видео © LIFE

Силы национального сопротивления продолжают отстаивать провинцию Панджшер, которая остаётся единственной не захваченной боевиками радикального движения "Талибан"* на территории Афганистана.

В распоряжении Лайфа оказались кадры ночных сражений. На записи слышны многочисленные выстрелы и взрывы.

Бывший сотрудник телеканала 1TVNews Муджахид Андараби со ссылкой на свои источники рассказал, что серьёзное противостояние идёт в районе Париян. Ранее представитель талибов заявил, что радикалы взяли его, а также районы Хиндж, Аннаба и Шотол, под свой контроль, однако Фронт сопротивления это опровергает.

Напомним, накануне Лайф публиковал видео с пленёнными после ожесточённого боя талибами. По словам командира отряда ополченцев, в плен удалось взять около тысячи сторонников радикального движения, некоторые из них сдались сами, более 600 боевиков было убито.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.