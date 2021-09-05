Финансист объяснил россиянам, куда точно нельзя инвестировать деньги

Главным врагом инвестора является финансовая неграмотность, которая делает плохую инвестицию катастрофичной. Худший вариант вложения собственных средств — это финансовые пирамиды. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

По его словам, финансовая пирамида — это заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект. Её неизбежный крах — болезненный опыт для инвесторов и потеря денег.

"Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жильё", — отметил финансист в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, Тузов не советует вкладывать все деньги в один проект либо в несколько проектов с одинаковыми рисками. Если инвестор избегает финансовых пирамид, это ещё не означает, что он вкладывается только в надёжные инструменты, заметил эксперт. По его словам, выдача прямых займов — тоже крайне рискованное дело, поскольку нет никаких гарантий возврата средств. Уходя в "маргинальные", нерегулируемые ЦБ сферы, инвестор остаётся один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого вложения, резюмировал Тузов.