НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В НАТО выступили за участие России в борьбе с террористами в Афганистане

Йенс Столтенберг заявил, что члены международного сообщества должны работать вместе над этой проблемой.

5 сентября, 01:26

Фото © ТАСС / AP

Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны предотвратить использование террористическими группами территории Афганистана в своих целях. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Sunday Telegraph.

"Я полностью согласен с тем, что всё мировое сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы смогут свободно действовать, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны", — сказал политик.

Захарова заявила, что события в Афганистане показали слабые места НАТО

Захарова заявила, что события в Афганистане показали слабые места НАТО

Главным фактором внезапного краха правительства президента Ашрафа Гани Столтенберг назвал просчёты политических и военных лидеров Афганистана. Генсек НАТО подчеркнул, что у них не было чётких планов по защите страны, а афганские солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов". Вместе с тем, по мнению Столтенберга, было "разумно ожидать", что Афганистан сможет дольше противостоять "Талибану"*, учитывая значительные инвестиции на протяжении 20 лет.

Военный эксперт назвал архисложной ситуацию в Афганистане и заявил, что ПВО США не решат проблему с ракетами

Военный эксперт назвал архисложной ситуацию в Афганистане и заявил, что ПВО США не решат проблему с ракетами

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Британские спецназовцы переоделись в женщин для обмана талибов и сбежали из Афганистана

сегодня в 02:19

G7 планирует провести встречу по Афганистану с участием России и Китая

сегодня в 02:10

Экс-глава МИД Польши углядел "смертельную" угрозу для Европы в действиях России

сегодня в 01:58

В Подмосковье нашли тело девочки, погибшей при пожаре в трёхэтажном доме

сегодня в 02:24

В 2021 году в четыре раза возросло число погибших в ДТП с электросамокатами

сегодня в 01:55

Новости партнеров

Layer 1