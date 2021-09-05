В НАТО выступили за участие России в борьбе с террористами в Афганистане

Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны предотвратить использование террористическими группами территории Афганистана в своих целях. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Sunday Telegraph.

"Я полностью согласен с тем, что всё мировое сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы смогут свободно действовать, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны", — сказал политик.

Главным фактором внезапного краха правительства президента Ашрафа Гани Столтенберг назвал просчёты политических и военных лидеров Афганистана. Генсек НАТО подчеркнул, что у них не было чётких планов по защите страны, а афганские солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов". Вместе с тем, по мнению Столтенберга, было "разумно ожидать", что Афганистан сможет дольше противостоять "Талибану"*, учитывая значительные инвестиции на протяжении 20 лет.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.