В НАТО выступили за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
Йенс Столтенберг заявил, что члены международного сообщества должны работать вместе над этой проблемой.
Фото © ТАСС / AP
Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны предотвратить использование террористическими группами территории Афганистана в своих целях. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Sunday Telegraph.
"Я полностью согласен с тем, что всё мировое сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы смогут свободно действовать, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны", — сказал политик.
Главным фактором внезапного краха правительства президента Ашрафа Гани Столтенберг назвал просчёты политических и военных лидеров Афганистана. Генсек НАТО подчеркнул, что у них не было чётких планов по защите страны, а афганские солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов". Вместе с тем, по мнению Столтенберга, было "разумно ожидать", что Афганистан сможет дольше противостоять "Талибану"*, учитывая значительные инвестиции на протяжении 20 лет.
Военный эксперт назвал архисложной ситуацию в Афганистане и заявил, что ПВО США не решат проблему с ракетами
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0