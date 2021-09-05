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G7 планирует провести встречу по Афганистану с участием России и Китая

Мероприятие на уровне глав внешнеполитических ведомств намечено на 8 сентября.

5 сентября, 02:10
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

На следующей неделе главы министерств иностранных дел стран G7 ("Большая семёрка) проведут встречу в онлайн-формате по ситуации в Афганистане, на которую планируется пригласить руководителей соответствующих ведомств России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане "Группа семи" на следующей неделе проведёт переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств", — сказал Мотэги в эфире телеканала NHK, уточнив, что на них также должны будут присутствовать представители РФ, КНР и других стран.

Предварительно, встреча запланирована на среду, 8 сентября, добавил японский министр. По его словам, в ней примут участие дипломаты более чем из 20 стран. Организатором является госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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