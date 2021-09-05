G7 планирует провести встречу по Афганистану с участием России и Китая

На следующей неделе главы министерств иностранных дел стран G7 ("Большая семёрка) проведут встречу в онлайн-формате по ситуации в Афганистане, на которую планируется пригласить руководителей соответствующих ведомств России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане "Группа семи" на следующей неделе проведёт переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств", — сказал Мотэги в эфире телеканала NHK, уточнив, что на них также должны будут присутствовать представители РФ, КНР и других стран.

Предварительно, встреча запланирована на среду, 8 сентября, добавил японский министр. По его словам, в ней примут участие дипломаты более чем из 20 стран. Организатором является госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.