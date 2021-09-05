В Подмосковье нашли тело девочки, погибшей при пожаре в трёхэтажном доме
Мать ребёнка находится в шоковом состоянии. Женщина надышалась дымом, её госпитализировали с ожогами шеи и головы первой и второй степени.
В посёлке Горетово Можайского района Подмосковья после пожара в трёхэтажном частном доме найдено тело маленькой девочки. Об этом Лайфу сообщил источник.
Напомним, после возгорания родители успели покинуть дом, а ребёнок остался внутри на втором этаже. Когда пожар удалось потушить и начался разбор завалов, спасатели обнаружили тело пятилетней девочки. Мать ребёнка тоже пострадала, она находится в шоковом состоянии. Женщина надышалась дымом, её госпитализировали с ожогами шеи и головы первой и второй степени.
Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в объятой огнём многоэтажке в центре Екатеринбурга.
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