В Подмосковье нашли тело девочки, погибшей при пожаре в трёхэтажном доме. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В посёлке Горетово Можайского района Подмосковья после пожара в трёхэтажном частном доме найдено тело маленькой девочки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Напомним, после возгорания родители успели покинуть дом, а ребёнок остался внутри на втором этаже. Когда пожар удалось потушить и начался разбор завалов, спасатели обнаружили тело пятилетней девочки. Мать ребёнка тоже пострадала, она находится в шоковом состоянии. Женщина надышалась дымом, её госпитализировали с ожогами шеи и головы первой и второй степени.