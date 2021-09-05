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В Подмосковье нашли тело девочки, погибшей при пожаре в трёхэтажном доме

Мать ребёнка находится в шоковом состоянии. Женщина надышалась дымом, её госпитализировали с ожогами шеи и головы первой и второй степени.

5 сентября, 02:24

В Подмосковье нашли тело девочки, погибшей при пожаре в трёхэтажном доме. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В посёлке Горетово Можайского района Подмосковья после пожара в трёхэтажном частном доме найдено тело маленькой девочки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара

Под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара

Напомним, после возгорания родители успели покинуть дом, а ребёнок остался внутри на втором этаже. Когда пожар удалось потушить и начался разбор завалов, спасатели обнаружили тело пятилетней девочки. Мать ребёнка тоже пострадала, она находится в шоковом состоянии. Женщина надышалась дымом, её госпитализировали с ожогами шеи и головы первой и второй степени.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в объятой огнём многоэтажке в центре Екатеринбурга.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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