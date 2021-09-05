National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского во время визита в Вашингтон

Решение президента Украины Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам удивило украинцев. Об этой "странной" выходке в своей статье для журнала National Interest написала обозреватель Мелинда Харинг.

По её словам, советник лидера Незалежной Тимофей Милованов впервые продемонстрировал информацию на трёх слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте. Харинг назвала странным тот факт, что для оглашения этих данных украинские власти сделали выбор в пользу американских коллег, а не своих соотечественников.

"Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности", — подчеркнула Харинг.

Кроме того, она посчитала неуместными действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в Украину, при этом в зале в тот момент находились "бедные эксперты аналитических центров" и госслужащие.