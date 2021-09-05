National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского во время визита в Вашингтон
Автор журнала отметила, что украинцы недоумевают из-за решения главы государства презентовать план трансформации страны в Штатах, а не в Незалежной.
Фото © ТАСС / AP
Решение президента Украины Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам удивило украинцев. Об этой "странной" выходке в своей статье для журнала National Interest написала обозреватель Мелинда Харинг.
По её словам, советник лидера Незалежной Тимофей Милованов впервые продемонстрировал информацию на трёх слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте. Харинг назвала странным тот факт, что для оглашения этих данных украинские власти сделали выбор в пользу американских коллег, а не своих соотечественников.
"Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности", — подчеркнула Харинг.
Кроме того, она посчитала неуместными действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в Украину, при этом в зале в тот момент находились "бедные эксперты аналитических центров" и госслужащие.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время рабочего визита в США представил "план трансформации Украины", в котором заложено более 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Лидер Незалежной рассказал, что этот план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба" и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты. Он также выразил надежду, что американские партнёры примут участие в реализации данной задумки.
Напомним, что Зеленский также встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
Комментариев: 0