Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте на Паралимпиаде в Токио

Сборная Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте на Паралимпийских играх в Токио.

Это стало известно после того, как женская сборная США по волейболу выиграла золото, добавив в американскую копилку 36-ю награду высшей пробы. У российских атлетов также 36 золотых медалей, но меньше серебряных — 33 против 36.

На Паралимпиаде осталось разыграть ещё три комплекта медалей — в баскетболе, бадминтоне и стрельбе. Представители России в этих видах не участвуют. Всего сборная РФ завоевала на Играх 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. На первой строчке общего медального зачёта расположился Китай (95–60–51), на второй — Великобритания (41–38–44), на третьей — США (36–36–31).

Последнюю медаль Игр для России завоевала легкоатлетка Елена Паутова. Она стала второй в марафоне, уступив только японке Мисато Мичисите. Соревнования проходили в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).