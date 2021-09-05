Сенатор Алексей Пушков жёстко раскритиковал игру сборной России по футболу в отборе ЧМ-2022. Он остался крайне недоволен последней встречей нашей команды против Кипра и назвал футбол, который продемонстрировали россияне, убогим и надоевшим.

"Победа 2:0 над Кипром при плохой игре против одной из слабейших команд Европы — это несерьёзно, если претендовать на что-то. Недаром Карпин настолько недоволен игрой команды, что даже не стал этого скрывать. Пока сборная играет во всё тот же футбол, что и прежде, надоевший и убогий", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков также припомнил недавнюю игру с Хорватией, где, как он утверждает, Россия тоже не блистала, сделав по одному удару в створ ворот в каждом тайме.

"Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту и ощущать себя королями футбола. Они уже это делали перед чемпионатом Европы. А потом вышли против маленькой Дании с пятимиллионным населением — и всё стало ясно. Всем, кроме, похоже, их самих", — резюмировал член Совфеда.