НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Только молиться за неё!": Актрису Анастасию Макееву экстренно положили в больницу

По словам супруга артистки Романа Малькова, Макеева находится под капельницей.

5 сентября, 03:43
<p>Анастасия Макеева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSrY6_yqkWY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">makeevan</a></p>

Анастасия Макеева. Фото © Instagram / makeevan

Российскую актрису и певицу Анастасию Макееву госпитализировали. Об этом на странице артистки сообщил её муж Роман Мальков.

Он призвал журналистов и всех, кто "поддерживает травлю" супруги, остановиться.

"Сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше — неизвестно! Только молиться за неё! Настя уже была в коме, и её чудом спасли! Остановитесь!" — написал Мальков.

"Идти сам не может": Госпитализированный с инсультом Краско частично потерял память и зрение

"Идти сам не может": Госпитализированный с инсультом Краско частично потерял память и зрение

Напомним, ранее Анастасия Макеева рассказала о пережитом нервном срыве. На своей странице в "Инстаграме" она поделилась, что причиной недуга стало противостояние с бывшей женой её нынешнего супруга — Романа Малькова. Макеева говорит, что она и её пасынок Андрей уже долгое время подвергаются атакам в социальных сетях. Это довело обоих до больничной койки.

Макеева вышла замуж за бизнесмена Малькова в мае этого года. Некоторые пользователи соцсетей обвинили артистку в том, что она разрушила предыдущую семью мужчины.

Актриса Анастасия Макеева решила забеременеть с помощью квантовой психологии

Актриса Анастасия Макеева решила забеременеть с помощью квантовой психологии

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, почему бросил лежащую на ИВЛ жену и приехал в Россию.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Сергей Астахов рассказал, почему разрушились его отношения с Еленой Кориковой

3 сентября, 12:23

"Я в больнице, ребёнок без сна": Анастасия Макеева рассказала о пережитом нервном срыве

21 августа, 00:17

Бактерий больше, чем на ободке унитаза: Врач предупредила о риске заражения опасными инфекциями через смартфон

сегодня в 04:15

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекешбэком

сегодня в 04:08

Экс-депутат Рады рассказал, как Меркель "наплевала" на Украину

сегодня в 04:04

Новости партнеров

Layer 1