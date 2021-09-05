Российскую актрису и певицу Анастасию Макееву госпитализировали. Об этом на странице артистки сообщил её муж Роман Мальков.

Он призвал журналистов и всех, кто "поддерживает травлю" супруги, остановиться.

"Сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше — неизвестно! Только молиться за неё! Настя уже была в коме, и её чудом спасли! Остановитесь!" — написал Мальков.

Напомним, ранее Анастасия Макеева рассказала о пережитом нервном срыве. На своей странице в "Инстаграме" она поделилась, что причиной недуга стало противостояние с бывшей женой её нынешнего супруга — Романа Малькова. Макеева говорит, что она и её пасынок Андрей уже долгое время подвергаются атакам в социальных сетях. Это довело обоих до больничной койки.

Макеева вышла замуж за бизнесмена Малькова в мае этого года. Некоторые пользователи соцсетей обвинили артистку в том, что она разрушила предыдущую семью мужчины.