Диетологи назвали продукты, без которых не обойтись осенью

Чтобы улучшить иммунитет и самочувствие в осеннюю пору, нужно употреблять цитрусовые, ведь эфирные масла, которые есть в их составе, повышают настроение и тонизируют. Кроме того, следует не забывать о полезных жирах, их можно получить из орехов, оливкового масла, авокадо и жирной рыбы. Об этом рассказали диетолог и нутрициолог Ирина Писарева и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

"Горячие овощные крем-супы, например, из тыквы, пастернака, батата — как раз сезон. Они улучшат обмен веществ и согреют. Добавьте в ежедневное меню больше лука и чеснока. Ешьте сезонные овощи, грибы, тыкву, кабачки, репу, свёклу, капусту — они добавят в рацион необходимые организму витамины и минералы. Привозная клубника и малина не настолько уже полезны, потому что у них была долгая транспортировка, нужно есть продукты, которые по сезону", — приводит RT слова Писаревой.

Как пояснила в беседе с телеканалом Наталья Круглова, блюда из тыквы являются "хорошей профилактикой инфекционных заболеваний". Это растение является источником витамина А и бета-каротина.

"Яблоки, персики, абрикосы в этот сезон содержат больше витаминов и минералов. Если мы говорим про овощи, то это помидоры, огурцы, сладкий болгарский перец — они содержат витамин С, карбоновую кислоту, которая необходима для нормальной работы иммунной системы. Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они ещё содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые необходимы", — указала эксперт.

А вместе с тем, как отмечает специалист, из-за ухудшения погодных условий в этот сезон существует риск набрать вес. Так, чтобы улучшить себе настроение, люди начинают осенью есть больше "сладких продуктов, уделять внимание сдобной выпечке в качестве компенсации". Круглова предупреждает, что в связи с такими потребностями лучше включить в свой рацион "больше сладких, но натуральных продуктов".

А такие продукты, как имбирь, чеснок и корица, содержат ряд антиоксидантов и фитонутриентов. Их употреблять следует уже по желанию.

"Но при этом говорить о том, что это строго обязательно, — нет, конечно. Да, имбирь и чеснок обладают антимикробным действием, но это несущественно, если мы говорим про лечение. Может быть, в качестве профилактики", — подчеркнула Круглова.