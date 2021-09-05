Кабмин РФ дополнительно профинансирует строительство домов-интернатов для пожилых в регионах
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение было принято в связи с обращениями глав регионов, где возведение соцучреждений идёт с опережением.
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Правительство РФ направит дополнительное финансирование регионам на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Ряд регионов сможет получить в 2021 году дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в пресс-релизе.
Отмечается, что решение было принято в связи с обращениями глав регионов, где строительство социальных учреждений идёт с опережением. Так, среди получателей господдержки — Курская область, куда дополнительно направят 40,7 миллиона рублей на создание дома-интерната на 100 мест. Также Ульяновская область получит более 74,2 миллиона рублей на завершение строительства нового корпуса интерната.
Помимо того, на возведение жилого корпуса на 100 мест для дома-интерната в Красноярске будет выделено 127,7 миллиона рублей. Ещё 40 миллионов рублей направят во Владимирскую область, что поможет досрочно завершить стройку в соцучреждении в Гусь-Хрустальном.
Также предусмотрено выделение в 2022–2023 годах допфинансов на начало строительства зданий, по которым уже готова проектная документация. Например, Башкирия получит 620,5 миллиона рублей на создание двух объектов — нового корпуса для Республиканского геронтологического центра "Именлек" и стационара для пожилых людей в Благовещенске.
"Кроме того, на строительство новых зданий для социальных учреждений 672 миллиона рублей направят в Мордовию, 350 миллионов рублей — в Хакасию, 260 миллионов рублей — в Астраханскую область", — добавили в кабмине.
Уточняется, что работа ведётся в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан".
А ранее Лайф сообщал, что кабмин реализовал решение съезда "Единой России" и выделил 21 миллиард на выплаты военным пенсионерам. Также было одобрено выделение средств Минфину на обеспечение через ПФР в 2021 году расходов, связанных с выплатами.
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