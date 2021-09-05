В Анапе после летних подтоплений началось нашествие комаров
Биолог уточнил, что большинство из них погибнет с приходом холодов. В среднем эти насекомые, по словам специалиста, могут жить около полутора месяцев при высоких температурах.
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Довольно неприятное последствие климатических изменений этой осенью почувствуют на своей коже жители Анапы. Там из-за июльских подтоплений началось нашествие комаров, рассказал доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун. По его словам, ситуация наладится только к зиме.
"В связи с тем, что в Анапе были сильные подтопления, возникло много временных водоёмов и поэтому комарам есть где развиваться и размножаться", — передаёт ТАСС слова зоолога.
Гладун уточнил, что большинство комаров погибнет с приходом холодов. В среднем эти насекомые, по словам специалиста, могут жить около полутора месяцев при высоких температурах.
Ранее учёный раскрыл, где в России есть риск подхватить лихорадку Западного Нила. Из-за жаркого и влажного лета сместился ареал обитания комаров — переносчиков опасной заразы.
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