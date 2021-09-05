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В Анапе после летних подтоплений началось нашествие комаров

Биолог уточнил, что большинство из них погибнет с приходом холодов. В среднем эти насекомые, по словам специалиста, могут жить около полутора месяцев при высоких температурах.

5 сентября, 07:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Довольно неприятное последствие климатических изменений этой осенью почувствуют на своей коже жители Анапы. Там из-за июльских подтоплений началось нашествие комаров, рассказал доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун. По его словам, ситуация наладится только к зиме.

"В связи с тем, что в Анапе были сильные подтопления, возникло много временных водоёмов и поэтому комарам есть где развиваться и размножаться", — передаёт ТАСС слова зоолога.

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Гладун уточнил, что большинство комаров погибнет с приходом холодов. В среднем эти насекомые, по словам специалиста, могут жить около полутора месяцев при высоких температурах.

Ранее учёный раскрыл, где в России есть риск подхватить лихорадку Западного Нила. Из-за жаркого и влажного лета сместился ареал обитания комаров — переносчиков опасной заразы.


Ходят босиком или в сапогах: Лайф публикует видео последствий подтоплений в Анапе

Ходят босиком или в сапогах: Лайф публикует видео последствий подтоплений в Анапе

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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