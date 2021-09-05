Участники всероссийской акции "Сохраним лес" за две недели высадили три миллиона деревьев

Всего за две недели участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая стартовала 21 августа в Якутии, высадили три миллиона деревьев в более чем 20 регионах России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"На три миллиона ближе к цели — участники всероссийской экологической акции "Сохраним лес" передают эстафету друг другу, высаживая деревья по всей стране. На сегодня одни из наиболее активных участников — жители Арктики. 4 сентября ряд мероприятий состоялся в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе", — указано в пресс-релизе.

Уточняется, что в Мурманской области акция началась в самой северной точке — на границе с Норвегией. В Печенгском лесничестве волонтёры, представители лесничества и местной власти высадили три тысячи сеянцев сосны. На Ямале мероприятие провели и на территориях школ и общественных пространств. Так, в Новом Уренгое на территории инфекционного госпиталя волонтёры дали жизнь 50 сеянцам сибирской ели.