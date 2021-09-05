Участники всероссийской акции "Сохраним лес" за две недели высадили три миллиона деревьев
На сегодня одни из наиболее активных — жители Арктики. 4 сентября ряд мероприятий по высадке саженцев прошёл в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото © Instagram/sohranimles
Всего за две недели участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая стартовала 21 августа в Якутии, высадили три миллиона деревьев в более чем 20 регионах России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"На три миллиона ближе к цели — участники всероссийской экологической акции "Сохраним лес" передают эстафету друг другу, высаживая деревья по всей стране. На сегодня одни из наиболее активных участников — жители Арктики. 4 сентября ряд мероприятий состоялся в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе", — указано в пресс-релизе.
Уточняется, что в Мурманской области акция началась в самой северной точке — на границе с Норвегией. В Печенгском лесничестве волонтёры, представители лесничества и местной власти высадили три тысячи сеянцев сосны. На Ямале мероприятие провели и на территориях школ и общественных пространств. Так, в Новом Уренгое на территории инфекционного госпиталя волонтёры дали жизнь 50 сеянцам сибирской ели.
Акция "Сохраним лес", которая является одной из крупнейших экологических инициатив в России, проходит третий год в рамках национального проекта "Экология". В ней принимает участие широкий круг общественности. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, "Молодёжка ОНФ", а также АНО "Национальные приоритеты", АНО "Сад памяти" и АНО "Большая культура". За два года проведения акции "Сохраним лес" всего по стране было высажено более 82 миллионов деревьев. В этом году в 85 регионах РФ будет высажено 70 миллионов деревьев.
Ранее сообщалось, что в рамках акции "Сохраним лес" в Нижегородской области высадят около четверти миллиона деревьев.
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