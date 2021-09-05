Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила о тяжёлой жизни без мужа, отбывающего наказание в колонии. Об этом сообщает kp.ru. По словам женщины, её дети никуда не съездили этим летом, потому что у семьи нет денег.

Однако на вопросы о своём супруге и предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась, уточнив, что "её это не волнует", так как у неё есть свои заботы. Отмечается, что 49-летняя супруга артиста трудится сутками напролёт, чтобы прокормить троих детей. Сейчас она преподаёт в вузе и работает режиссёром, помогая известным музыкантам. А вот у друзей просить взаймы она отказывается, замечая, что не собирается напрашиваться на жалость.