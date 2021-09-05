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"Большая трагедия": Супруга Ефремова пожаловалась на тяжёлую жизнь

Женщина вынуждена работать целыми сутками, чтобы прокормить троих детей.

5 сентября, 06:26
<p>Софья Кругликова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Софья Кругликова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила о тяжёлой жизни без мужа, отбывающего наказание в колонии. Об этом сообщает kp.ru. По словам женщины, её дети никуда не съездили этим летом, потому что у семьи нет денег.

"У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми", — заметила Кругликова.

Однако на вопросы о своём супруге и предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась, уточнив, что "её это не волнует", так как у неё есть свои заботы. Отмечается, что 49-летняя супруга артиста трудится сутками напролёт, чтобы прокормить троих детей. Сейчас она преподаёт в вузе и работает режиссёром, помогая известным музыкантам. А вот у друзей просить взаймы она отказывается, замечая, что не собирается напрашиваться на жалость.

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Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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