"Большая трагедия": Супруга Ефремова пожаловалась на тяжёлую жизнь
Женщина вынуждена работать целыми сутками, чтобы прокормить троих детей.
Софья Кругликова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сообщила о тяжёлой жизни без мужа, отбывающего наказание в колонии. Об этом сообщает kp.ru. По словам женщины, её дети никуда не съездили этим летом, потому что у семьи нет денег.
"У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми", — заметила Кругликова.
Однако на вопросы о своём супруге и предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась, уточнив, что "её это не волнует", так как у неё есть свои заботы. Отмечается, что 49-летняя супруга артиста трудится сутками напролёт, чтобы прокормить троих детей. Сейчас она преподаёт в вузе и работает режиссёром, помогая известным музыкантам. А вот у друзей просить взаймы она отказывается, замечая, что не собирается напрашиваться на жалость.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.
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