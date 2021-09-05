СМИ: Россиянин Мингазов может быть репатриирован из ОАЭ на родину

Бывший заключённый тюрьмы Гуантанамо россиянин Равиль Мингазов может быть репатриирован на родину из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По мнению адвоката 53-летнего россиянина Гэри Томпсона, власти РФ готовятся к возвращению Мингазова, а ОАЭ прилагают усилия к оформлению его репатриации. При этом официальных подтверждений этих данных нет, однако издание отмечает, что власти Эмиратов в последние годы возвращали на родину преступников, находившихся в заключении в американской тюрьме Гуантанамо. А вот источники газеты заявили, что в США призывают ОАЭ не выдавать Мингазова России и глубоко обеспокоены этой ситуацией.

Напомним, Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году за нахождение в доме человека, имевшего отношение к "Аль-Каиде"*. США подозревали его в причастности к движению "Талибан"*, он провёл в тюрьме Гуантанамо почти 15 лет без предъявления обвинения. В 2017 году его перевели в ОАЭ.