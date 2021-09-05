Завершился финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters

3 сентября завершился финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по направлениям "Кино" и "Музыка". Мероприятие прошло во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети "Вконтакте".

Финалисты ArtMasters, артисты и режиссёры – резиденты арт-кластера "Таврида", заранее прошли жеребьёвку и разбились на команды. По направлению "Кино" участники за несколько дней создали пять короткометражных фильмов (5–10 минут) на заданные темы. Итогом совместной работы команд станет вертикальный сериал социальной направленности "Преображая мир", который выйдет на онлайн-платформах. По направлению "Музыка" участники из разных компетенций придумали идеи пяти клипов для Дины Гариповой, Daasha, Никиты Киоссе, "Города 312" и Jukebox Trio. Лучший клип, который попадёт в ротацию музыкальных каналов, будет представлен на гала-концерте на Новой сцене Большого театра 6 сентября. Также там объявят результаты финала по направлению "Кино".