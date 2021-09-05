Завершился финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters
6 сентября на Новой сцене Большого театра состоится гала-концерт, на котором объявят результаты по направлению "Кино"и представят лучший клип в направлении "Музыка".
Фото © VK / Чемпионат творческих компетенций ArtMasters
3 сентября завершился финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по направлениям "Кино" и "Музыка". Мероприятие прошло во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети "Вконтакте".
Финалисты ArtMasters, артисты и режиссёры – резиденты арт-кластера "Таврида", заранее прошли жеребьёвку и разбились на команды. По направлению "Кино" участники за несколько дней создали пять короткометражных фильмов (5–10 минут) на заданные темы. Итогом совместной работы команд станет вертикальный сериал социальной направленности "Преображая мир", который выйдет на онлайн-платформах. По направлению "Музыка" участники из разных компетенций придумали идеи пяти клипов для Дины Гариповой, Daasha, Никиты Киоссе, "Города 312" и Jukebox Trio. Лучший клип, который попадёт в ротацию музыкальных каналов, будет представлен на гала-концерте на Новой сцене Большого театра 6 сентября. Также там объявят результаты финала по направлению "Кино".
Ранее Лайф рассказывал о чемпионате ArtMasters. Это соревнование для представителей творческих профессий и талантливых молодых людей, которые уже работают или только мечтают начать карьеру в креативной индустрии: в театре, кино, на телевидении, в медиа. В 2020 году чемпионат прошёл по 16 компетенциям: художник по гриму, художник по костюмам, художник по свету, сценограф, художник-оформитель, художник по свету, звукорежиссёр, оператор механики сцены, режиссёр монтажа, дизайнер смешанной реальности, дизайнер по звуку аудиовизуальных медиа, сценарист компьютерных игр, художник-аниматор, композитор-аранжировщик, гейм-дизайнер, клипмейкер и веб-дизайнер.
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