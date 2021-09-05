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Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионы

А ещё в восьми субъектах РФ недостаточно амбициозные планы по строительству инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами.

5 сентября, 05:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Половина регионов России имеет несовпадение фактического объёма и процента сортировки отходов с данными отчётности. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"В 43 субъектах фактический объём и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчётности", — приводит его слова ТАСС.

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Кроме того, заметил Козлов, ещё в восьми субъектах планы строительства инфраструктуры недостаточно амбициозны для перехода на новую систему обращения с отходами. Проблемы есть у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.

А ранее Лайф сообщал, что Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации товаров и упаковки самими производителями с 2022 на 2024 год. Председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов возмутился этому предложению и заметил, что в стране покупатель оплачивает все стадии производства и переработки упаковок и, конечно, это устраивает всех заинтересованных участников.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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