Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионы

Половина регионов России имеет несовпадение фактического объёма и процента сортировки отходов с данными отчётности. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"В 43 субъектах фактический объём и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчётности", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, заметил Козлов, ещё в восьми субъектах планы строительства инфраструктуры недостаточно амбициозны для перехода на новую систему обращения с отходами. Проблемы есть у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.