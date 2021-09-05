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Молодого актёра нашли мёртвым в Кемерове

В пятницу Максим Герцев выехал на машине Nissan AD тёмно-зелёного цвета, и больше его не видели.

5 сентября, 04:52
<p>Максим Герцев. Фото © VK / <a href="https://vk.com/newkidd?z=photo30704473_456240440/photos30704473" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Герцев</a></p>

Максим Герцев. Фото © VK / Максим Герцев

Бывшего актёра кемеровского Театра для детей и молодёжи Максима Герцева нашли мёртвым. 25-летний молодой человек ушёл из дома 3 сентября, и его начали искать.

"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — сообщили волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" 4 сентября.

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Отмечается, что Герцев в пятницу выехал на машине Nissan AD тёмно-зелёного цвета, и больше его не видели.

"Макс, зачем??? Спасибо за нашу работу и общение… Мне будет тебя не хватать", — написала в соцсети одна из знакомых актёра.

Причины смерти Герцева не называются.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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