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Бывший помощник Горбачёва назвал главную причину распада СССР

Власть осознавала необходимость глубинных реформ, они осуществлялись, хоть и со скрежетом, отметил Олег Ожерельев.

5 сентября, 04:23
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Главной причиной распада СССР стала проблема с продовольствием. Такое мнение высказал экс-помощник советского лидера Михаила Горбачёва по экономике Олег Ожерельев.

"Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь [в 1990 году]? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачёва диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать", — сказал Ожерельев в беседе с "Лентой.ру".

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По его словам, власть осознавала необходимость глубинных реформ, они осуществлялись, хоть и со скрежетом. Но всё решил дефицит. Ожерельев полагает, что при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство — одну из главных отраслей.

"Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза. Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось", — заключил экс-помощник Горбачёва.

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Ранее бывший шеф протокольной службы Кремля Владимир Шевченко рассказал о происходившем во время путча. По его словам, Михаил Горбачёв надеялся нормализовать ситуацию в СССР, но принимать какие-то меры было уже поздно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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