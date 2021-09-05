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Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии

По мнению генсека НАТО, вооружённые силы Евросоюза никогда не смогут заменить альянс.

5 сентября, 04:36

Фото © ТАСС / AP

Если Евросоюз захочет создать собственные вооружённые силы, это может ослабить НАТО и привести к расколу Европы, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обеспечения обороны, но что-то подобное никогда не сможет заменить НАТО", — сказал политик в интервью Sunday Telegraph.

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По его мнению, Европа и США должны держаться вместе. Если связь между ними ослабнет, то европейское сообщество может развалиться. Столтенберг добавил, что отчасти дело в деньгах: 80% оборонных расходов НАТО приходится на союзников вне альянса, таких как США, Канада, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий", — подчеркнул генсек.

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Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 2 сентября в Любляне обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования. Первые практические решения, по словам дипломата, будут приняты в октябре-ноябре в рамках новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС". Её утверждение, как ожидается, произойдёт в марте 2022 года. Численность должна составить примерно пять тысяч человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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