Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии

Если Евросоюз захочет создать собственные вооружённые силы, это может ослабить НАТО и привести к расколу Европы, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обеспечения обороны, но что-то подобное никогда не сможет заменить НАТО", — сказал политик в интервью Sunday Telegraph.



По его мнению, Европа и США должны держаться вместе. Если связь между ними ослабнет, то европейское сообщество может развалиться. Столтенберг добавил, что отчасти дело в деньгах: 80% оборонных расходов НАТО приходится на союзников вне альянса, таких как США, Канада, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий", — подчеркнул генсек.