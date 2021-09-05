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"Соляная яма": Журналисты раскрыли тайну самой секретной базы-тюрьмы США в Афганистане

Официальных данных о её существовании нет, однако есть спутниковые снимки местности, где она располагалась.

5 сентября, 04:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Газета The New York Times опубликовала статью о самой секретной базе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Афганистане.

Как пишет издание, база ЦРУ, которая получила название "Соляная яма", находилась вблизи афганской столицы. На её территории обучали солдат, а также использовали в качестве тюрьмы. Официальных данных о её существовании нет, однако есть спутниковые снимки местности, где она располагалась. Уточняется, что строить базу начали в период с 2002 по 2004 год после событий 11 сентября 2001 года в США.

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Как сообщается, в "Соляной яме" жестоко обращались с заключёнными, а также вели допросы с пристрастием. Так, заключённых запирали в тесных помещениях, лишали сна и пытали водой. По информации издания, американцы уничтожили секретные постройки для того, чтобы боевики "Талибана"* не увидели, в каких условиях содержались пленные.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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