Газета The New York Times опубликовала статью о самой секретной базе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Афганистане.

Как пишет издание, база ЦРУ, которая получила название "Соляная яма", находилась вблизи афганской столицы. На её территории обучали солдат, а также использовали в качестве тюрьмы. Официальных данных о её существовании нет, однако есть спутниковые снимки местности, где она располагалась. Уточняется, что строить базу начали в период с 2002 по 2004 год после событий 11 сентября 2001 года в США.

Как сообщается, в "Соляной яме" жестоко обращались с заключёнными, а также вели допросы с пристрастием. Так, заключённых запирали в тесных помещениях, лишали сна и пытали водой. По информации издания, американцы уничтожили секретные постройки для того, чтобы боевики "Талибана"* не увидели, в каких условиях содержались пленные.

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