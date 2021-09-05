Тело пропавшего подростка нашли на Сахалине после шести дней поисков

На Сахалине спасатели нашли тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика обнаружено на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района", — говорится в сообщении.

Уточняется, во время осмотра места происшествия установить причину смерти ребёнка не смогли, тело направлено на судебно-медицинское исследование.