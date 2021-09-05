Тело пропавшего подростка нашли на Сахалине после шести дней поисков
В конце лета он вместе с матерью отдыхал на море. Тело женщины обнаружили ранее.
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На Сахалине спасатели нашли тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика обнаружено на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района", — говорится в сообщении.
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Уточняется, во время осмотра места происшествия установить причину смерти ребёнка не смогли, тело направлено на судебно-медицинское исследование.
Напомним, тело матери мальчика обнаружили 30 августа. С тех пор велись поиски её сына.
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