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"Аэрофлот" открыл продажу билетов в столицу Таиланда

Рейсы перевозчик приостановил в августе из-за ограничений на полёты над Афганистаном.

5 сентября, 05:37
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/aeroflot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой Аэрофлот</a></p>

Фото © VK / Мой Аэрофлот

Авиакомпания "Аэрофлот" с ноября возобновит перелёты в Бангкок. Об этом сказано в расписании перевозчика, открывшего продажу билетов.

Отправиться в столицу Таиланда можно будет с 4 ноября. Рейсы запланированы раз в неделю, по четвергам. Полёты по обратному маршруту — в Москву — стартуют с 6 ноября и будут проходить по субботам.

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Напомним, рейсы в Бангкок "Аэрофлот" приостановил с 24 августа на фоне ограничений на полёты над Афганистаном. Предполагалось, что авиакомпания не будет выполнять рейсы до конца октября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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