"Аэрофлот" открыл продажу билетов в столицу Таиланда

Авиакомпания "Аэрофлот" с ноября возобновит перелёты в Бангкок. Об этом сказано в расписании перевозчика, открывшего продажу билетов.

Отправиться в столицу Таиланда можно будет с 4 ноября. Рейсы запланированы раз в неделю, по четвергам. Полёты по обратному маршруту — в Москву — стартуют с 6 ноября и будут проходить по субботам.