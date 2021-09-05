"Аэрофлот" открыл продажу билетов в столицу Таиланда
Рейсы перевозчик приостановил в августе из-за ограничений на полёты над Афганистаном.
Фото © VK / Мой Аэрофлот
Авиакомпания "Аэрофлот" с ноября возобновит перелёты в Бангкок. Об этом сказано в расписании перевозчика, открывшего продажу билетов.
Отправиться в столицу Таиланда можно будет с 4 ноября. Рейсы запланированы раз в неделю, по четвергам. Полёты по обратному маршруту — в Москву — стартуют с 6 ноября и будут проходить по субботам.
Напомним, рейсы в Бангкок "Аэрофлот" приостановил с 24 августа на фоне ограничений на полёты над Афганистаном. Предполагалось, что авиакомпания не будет выполнять рейсы до конца октября.
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