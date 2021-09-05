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Страховщики назвали самый небезопасный вид общественного транспорта

Специалисты отмечают, что фатальные по последствиям для здоровья аварии случаются на загородных маршрутах из-за высокой скорости движения на магистралях.

5 сентября, 06:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Самым опасным видом общественного транспорта в 2021 году признаны микроавтобусы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании "Росгосстрах", пишет РИА "Новости".

"Микроавтобусы — самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжёлые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах", — говорится в исследовании.

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Специалисты отмечают, что происшествия на городских маршрутах случаются чаще, однако травмы, полученные пассажирами, зачастую не такие серьёзные. По данным экспертов, самыми распространёнными повреждениями являются ушибы, сотрясения головного мозга, а также внутренние переломы рёбер, костей носа и лучевой кости.

В то же время на загородных маршрутах, как подчеркнул начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" Андрей Кривенышев, выше скорость движения микроавтобуса, поэтому в случае аварии пассажиры получают более тяжёлые травмы, которые нередко приводят к гибели.


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Ранее Лайф рассказывал, что в России на всех видах общественного транспорта к 2024 году внедрят биометрию. Подобная система определения граждан уже активно применяется в аэропорту Шереметьево.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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