Страховщики назвали самый небезопасный вид общественного транспорта

Самым опасным видом общественного транспорта в 2021 году признаны микроавтобусы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании "Росгосстрах", пишет РИА "Новости".

"Микроавтобусы — самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжёлые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах", — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что происшествия на городских маршрутах случаются чаще, однако травмы, полученные пассажирами, зачастую не такие серьёзные. По данным экспертов, самыми распространёнными повреждениями являются ушибы, сотрясения головного мозга, а также внутренние переломы рёбер, костей носа и лучевой кости.

В то же время на загородных маршрутах, как подчеркнул начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" Андрей Кривенышев, выше скорость движения микроавтобуса, поэтому в случае аварии пассажиры получают более тяжёлые травмы, которые нередко приводят к гибели.

