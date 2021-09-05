НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Решил, что умру на бегу": Добронравов впервые рассказал о перенесённом инсульте

Сейчас 59-летний актёр полностью восстановился и радуется каждому прожитому дню. А вот уйти из сериала "Сваты", который, по словам артиста, он перерос, ему пока не позволяют.

5 сентября, 07:00
<p>Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bu1hAcGnXWE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dobronravov.fedor</a></p>

Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / dobronravov.fedor

Известный российский актёр, звезда сериала "Сваты" Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте, который настиг его на сцене во время спектакля в 2018 году. До этого случая артист сравнивал себя с донским рысаком. По его словам, это единственная порода лошадей, которые погибают на скаку, когда другие останавливаются.

"Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И всё. Речи нет, руки нет", — приводит слова актёра kp.ru со ссылкой на mirnov.ru.

Стало известно, когда могут показать финал "Сватов"

Стало известно, когда могут показать финал "Сватов"

Когда артиста доставили в больницу, врач спросил, согласен ли тот на операцию. На это Добронравов заявил, что, по сути, выбора у него нет, поскольку жизнь дороже всего. По словам звезды, в тот момент всё остальное для него стало не таким важным и существенным.

Теперь, как признался 59-летний актёр, он радуется каждому прожитому дню. Также он безмерно благодарен супруге, с которой знаком ещё с пятого класса. Добронравов подчеркнул, что всё, чего он добился в жизни, — это заслуга Ирины.

"Всегда возвращался домой уверенный в том, что у меня надёжный тыл — дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют. Жена ушла из профессии и полностью посвятила себя семье. Конечно, Ира страдает от нереализованности, но она очень мудрая", — пояснил артист.

"Идти сам не может": Госпитализированный с инсультом Краско частично потерял память и зрение

"Идти сам не может": Госпитализированный с инсультом Краско частично потерял память и зрение

Сейчас Добронравов полностью восстановился от последствий инсульта и ждёт новых ролей. Он признался, что уже перерос роль Ивана Будько из "Сватов", но продюсеры сериала пока не отпускают актёра на "вольные хлеба".

А ранее фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык. Зрители считают, что он выполнен непрофессионально, из-за чего пропал весь колорит ситкома. А один из пользователей язвительно предложил перевести на "ридну мову" "Бриллиантовую руку".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Умер народный артист СССР Игорь Ойстрах

1 сентября, 17:18

Переболевших ковидом предупредили о риске заработать ожирение из-за паросмии

2 сентября, 09:38

Грудь вместо резюме: Учительница уволилась после секс-скандала, но оказалась слишком горяча, чтобы найти новую работу

сегодня в 07:00

Страховщики назвали самый небезопасный вид общественного транспорта

сегодня в 06:37

"Большая трагедия": Супруга Ефремова пожаловалась на тяжёлую жизнь

сегодня в 06:26

Новости партнеров

Layer 1