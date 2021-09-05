Известный российский актёр, звезда сериала "Сваты" Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте, который настиг его на сцене во время спектакля в 2018 году. До этого случая артист сравнивал себя с донским рысаком. По его словам, это единственная порода лошадей, которые погибают на скаку, когда другие останавливаются.

"Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И всё. Речи нет, руки нет", — приводит слова актёра kp.ru со ссылкой на mirnov.ru.

Когда артиста доставили в больницу, врач спросил, согласен ли тот на операцию. На это Добронравов заявил, что, по сути, выбора у него нет, поскольку жизнь дороже всего. По словам звезды, в тот момент всё остальное для него стало не таким важным и существенным.

Теперь, как признался 59-летний актёр, он радуется каждому прожитому дню. Также он безмерно благодарен супруге, с которой знаком ещё с пятого класса. Добронравов подчеркнул, что всё, чего он добился в жизни, — это заслуга Ирины.

"Всегда возвращался домой уверенный в том, что у меня надёжный тыл — дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют. Жена ушла из профессии и полностью посвятила себя семье. Конечно, Ира страдает от нереализованности, но она очень мудрая", — пояснил артист.

Сейчас Добронравов полностью восстановился от последствий инсульта и ждёт новых ролей. Он признался, что уже перерос роль Ивана Будько из "Сватов", но продюсеры сериала пока не отпускают актёра на "вольные хлеба".