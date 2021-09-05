Водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машины

Новые штрафы за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в автомобили могут появиться в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Так, изменения в акустическую систему транспортного средства подпадают под требования технического регламента о безопасности, который подразумевает получение соответствующего разрешения и регистрации в ГИБДД. Если нарушение будет выявлено впервые, водителей будут предупреждать или наказывать штрафом 500 рублей, передаёт ТАСС. А в дальнейшем машину могут снять с регистрации. При этом в МВД уточнили, что влияние на безопасность и необходимость регистрации изменений могут быть рассмотрены только в каждом отдельном случае.