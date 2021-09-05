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Водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машины

Если же после денежной санкции нарушение не будет устранено, автомобиль вправе снять с регистрации.

5 сентября, 07:33

Фото © Pixabay

Новые штрафы за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в автомобили могут появиться в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Так, изменения в акустическую систему транспортного средства подпадают под требования технического регламента о безопасности, который подразумевает получение соответствующего разрешения и регистрации в ГИБДД. Если нарушение будет выявлено впервые, водителей будут предупреждать или наказывать штрафом 500 рублей, передаёт ТАСС. А в дальнейшем машину могут снять с регистрации. При этом в МВД уточнили, что влияние на безопасность и необходимость регистрации изменений могут быть рассмотрены только в каждом отдельном случае.

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А ранее российским водителям раскрыли "запретные фразы" при общении с инспекторами ГИБДД. В частности, владельцам транспортных средств порекомендовали не пытаться угрожать правоохранителям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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