Число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 7 млн

За минувшие сутки в России выявили ещё 18 645 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии превысило семь миллионов. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заражений за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве, где ковид подтвердился у 1542 человек. Далее идут Санкт-Петербург (1357) и Подмосковье (826). Отмечается, что у 7,5% из числа новых заражённых не было клинических проявлений болезни.

Также оперштаб сообщил, что за последние сутки полностью выздоровело 15 256 пациентов, зафиксировано 793 летальных исхода. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 7 012 599 случаев ковида, выздоровел 6 270 731 человек, 187 200 жителей скончалось.