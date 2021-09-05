Число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 7 млн
Полностью выздоровело при этом свыше 6,2 миллиона граждан, также с начала пандемии зафиксировано 187 200 летальных исходов.
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За минувшие сутки в России выявили ещё 18 645 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии превысило семь миллионов. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего заражений за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве, где ковид подтвердился у 1542 человек. Далее идут Санкт-Петербург (1357) и Подмосковье (826). Отмечается, что у 7,5% из числа новых заражённых не было клинических проявлений болезни.
Также оперштаб сообщил, что за последние сутки полностью выздоровело 15 256 пациентов, зафиксировано 793 летальных исхода. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 7 012 599 случаев ковида, выздоровел 6 270 731 человек, 187 200 жителей скончалось.
А ранее вирусолог Денис Колбасов объяснил Лайфу особенности достижения коллективного иммунитета при ковиде. По его словам, главная сложность заключается в том, чтобы поддерживать долю постоянно вакцинированных на уровне 80%.
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