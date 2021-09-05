Боррель призвал ЕС провести переговоры с "Талибаном"

Евросоюзу следует провести переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, которые становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить своё присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", — приводит его слова газета Le Journal du Dimanche.

Боррель назвал трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада захват власти в Афганистане "Талибаном" и призвал сделать выводы из этой ситуации, чтобы избежать повторения подобного сценария в других странах. При этом закрыться от Кабула и считать, что положение дел в стране не касается ЕС, недопустимо, заметил глава евродипломатии. Необходимо также дать понять талибам, что отгораживаться от иностранных государств, в частности европейских, не в их интересах.

Однако уровень диалога будет напрямую зависеть от способности "Талибана" идти навстречу выдвигаемым условиям действий Европейского союза в Афганистане. Так, ЕС планирует в четыре раза увеличить гуманитарную помощь, однако это будет связано с требованием соблюдения прав человека, в особенности прав женщин в Афганистане, подчеркнул Боррель. Переговоры также необходимы в том числе для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса в этой стране.