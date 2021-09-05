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Боррель призвал ЕС провести переговоры с "Талибаном"

Однако уровень диалога будет напрямую зависеть от способности боевиков идти навстречу выдвигаемым условиям действий Европейского союза в Афганистане.

5 сентября, 08:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Евросоюзу следует провести переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, которые становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить своё присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", — приводит его слова газета Le Journal du Dimanche.

Боррель назвал трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада захват власти в Афганистане "Талибаном" и призвал сделать выводы из этой ситуации, чтобы избежать повторения подобного сценария в других странах. При этом закрыться от Кабула и считать, что положение дел в стране не касается ЕС, недопустимо, заметил глава евродипломатии. Необходимо также дать понять талибам, что отгораживаться от иностранных государств, в частности европейских, не в их интересах.

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Однако уровень диалога будет напрямую зависеть от способности "Талибана" идти навстречу выдвигаемым условиям действий Европейского союза в Афганистане. Так, ЕС планирует в четыре раза увеличить гуманитарную помощь, однако это будет связано с требованием соблюдения прав человека, в особенности прав женщин в Афганистане, подчеркнул Боррель. Переговоры также необходимы в том числе для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса в этой стране.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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