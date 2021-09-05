Врачи раскрыли простой способ снизить риск смерти от всех причин

Люди, которые ежедневно совершают 7000 шагов и больше, надёжнее защищены от риска смерти по всевозможным причинам, чем те, кто ходит меньше. Такие сведения получили американские медики. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Исследование началось в 1985 году среди 2110 женщин и мужчин в возрасте от 38 до 50 лет. Оно проводилось учёными из Северо-Западного университета. В 2005–2006 годах участников попросили носить акселерометр на бедре в течение недели для измерения уровня физической активности. После получения показателей специалисты разделили людей на три группы.

В первую вошли участники с низким уровнем физической активности, которые делали в среднем менее 7000 шагов в день. Вторую группу заняли ходоки со средним уровнем физической активности — 7000–9999 шагов в день, в третью — те, кто проходил более 10 тысяч шагов в день. Наблюдение велось за участниками до 2018 года с фиксацией всех смертей.

По итогам изучения специалисты выяснили, что риск смерти от всех причин в группе участников с высоким и средним уровнем физической активности был значительно ниже, в отличие от участников, чей уровень физической активности был низким.