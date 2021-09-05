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Песков назвал стремление Украины в НАТО непосредственной угрозой для РФ

Представитель Кремля отметил, что итоги встречи президентов Зеленского и Байдена в некоторых аспектах являются продолжением создания проекта превращения Незалежной в "анти-Россию".

5 сентября, 11:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Стремление Украины в Североатлантический альянс и теоретическая готовность США этот вопрос обсуждать представляют для России опасность. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", — пояснил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

"Соглашусь с Путиным": Кучма счёл фатальной для Украины идею стать "анти-Россией"

"Соглашусь с Путиным": Кучма счёл фатальной для Украины идею стать "анти-Россией"

Песков отметил, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в некоторых аспектах являются продолжением создания проекта превращения Незалежной в "анти-Россию".

Напомним, в июле была опубликована статья президента России Владимира Путина, в которой он описал, как Незалежную шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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