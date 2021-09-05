Песков назвал стремление Украины в НАТО непосредственной угрозой для РФ

Напомним, в июле была опубликована статья президента России Владимира Путина, в которой он описал, как Незалежную шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".