В Кремле исключили обсуждение принадлежности Крыма на встрече Путина и Зеленского
Для Москвы такой темы не существует, напомнил Песков. При этом он подтвердил желание РФ идти путём нормализации отношений с Незалежной, хотя в Киеве подобных заявлений пока не звучало.
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Обсуждение территориальной принадлежности Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А как нам говорят в Офисе президента Украины — Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".
Песков отметил, что на данный момент в плане подготовки встречи лидеров двух стран дела не сдвинулись с мёртвой точки, как говорится, "воз и ныне там". При этом пресс-секретарь российского лидера подтвердил желание РФ идти путём нормализации отношений с Незалежной, хотя в Киеве подобных заявлений пока не звучало.
"Если говорить о политической воле президента Путина — он её чётко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится — и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", — пояснил Песков.
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Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов. Не так давно зампредседателя Правительства Украины сообщал, что подготовительные процессы встречи Путина и Зеленского проходят "на высоком уровне". Однако в Кремле эту информацию опровергли, но оговорились, что не отвергают саму возможность встречи.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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