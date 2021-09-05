В Кремле исключили обсуждение принадлежности Крыма на встрече Путина и Зеленского

Обсуждение территориальной принадлежности Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А как нам говорят в Офисе президента Украины — Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Песков отметил, что на данный момент в плане подготовки встречи лидеров двух стран дела не сдвинулись с мёртвой точки, как говорится, "воз и ныне там". При этом пресс-секретарь российского лидера подтвердил желание РФ идти путём нормализации отношений с Незалежной, хотя в Киеве подобных заявлений пока не звучало.

"Если говорить о политической воле президента Путина — он её чётко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится — и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", — пояснил Песков.