"Давление 200, а мне только 33": Асмус напугала фанатов длинным списком проблем со здоровьем
Звезда отметила, что больше не может продолжать работать в таком состоянии и не собирается откладывать лечение. Поклонники полностью поддержали артистку, посоветовав ей отказаться от проектов.
Кристина Асмус. Фото © Instagram / asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус сейчас находится на пике карьеры — бесконечные съёмки, участие в новых проектах отнимают немало сил у артистки. Неудивительно, что из-за загруженного графика она серьёзно подорвала здоровье. Об этом Асмус сообщила на своей странице в "Инстаграме", пишет портал "Дни.ру".
Недавно артистка пожаловалась, что её единственные выходные в конце сентября оказались под угрозой срыва. Из-за плохого самочувствия Асмус планировала в эти дни лечь в клинику для обследования, но у организаторов съёмок были другие планы. За отказ от участия в фильме актрисе даже пригрозили судом.
"Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты… а мне только 33", — посетовала звезда.
Кристина отметила, что больше не может продолжать работать в таком состоянии и не собирается откладывать лечение. В последний момент продюсеры всё-таки пошли навстречу и оставили её выходные в силе.
В свою очередь фанаты Асмус поддержали любимицу и посоветовали отказаться от участия в проектах, которые серьёзно подрывают здоровье. "Кристина, берегите себя, здоровье — это самое главное", "Всех денег не хапнешь, надо уметь останавливаться вовремя", "Какие бешеные нагрузки! Сил вам и здоровья", "Жизнь и здоровье важнее любого кино", — высказались комментаторы.
А ранее Лайф писал, что Асмус устроила с подписчиками в "Инстаграме" рубрику "Вопрос — ответ", в рамках которой ответила на самые откровенные вопросы. Тогда она даже показала архивный кадр, датированный 2012 годом, где предстаёт в коктейльном платье на тоненьких бретельках.
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