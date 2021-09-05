Российская актриса Кристина Асмус сейчас находится на пике карьеры — бесконечные съёмки, участие в новых проектах отнимают немало сил у артистки. Неудивительно, что из-за загруженного графика она серьёзно подорвала здоровье. Об этом Асмус сообщила на своей странице в "Инстаграме", пишет портал "Дни.ру".

Недавно артистка пожаловалась, что её единственные выходные в конце сентября оказались под угрозой срыва. Из-за плохого самочувствия Асмус планировала в эти дни лечь в клинику для обследования, но у организаторов съёмок были другие планы. За отказ от участия в фильме актрисе даже пригрозили судом.

"Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты… а мне только 33", — посетовала звезда.

Кристина отметила, что больше не может продолжать работать в таком состоянии и не собирается откладывать лечение. В последний момент продюсеры всё-таки пошли навстречу и оставили её выходные в силе.