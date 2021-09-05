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Принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой

Королева всё так же любит внука и хочет повидаться с его детишками, и это несмотря на количество скандалов, которые герцоги Сассекские инициировали вокруг монаршей семьи.

5 сентября, 10:43
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CMHzAHRnNWs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">princeharryofengland</a></p>

Фото © Instagram/princeharryofengland

Принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят лично представить свою дочь принцессу Лилибет королеве Елизавете II, в связи с чем попросили об аудиенции у её величества. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что подчинённые Елизаветы II до сих пор не дали ответа на просьбу герцога и герцогини Сассекских. Однако некоторые были удивлены их решением, поскольку супруги были центром многих громких скандалов, устроенных вокруг королевской семьи. Несмотря на это, королева не прочь повидаться с внуком, его избранницей и правнуками.

"Сотрудники её величества до сих пор не отреагировали (на просьбу герцога и герцогини Сассекских. — Прим. Лайфа). На самом деле также велись дискуссии о Рождестве — и о том, следует ли отправлять приглашение Гарри и Меган после того, как они отвергли его в прошлом году. Королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и её брата Арчи", — сообщил собеседник издания.

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Напомним, два года назад герцогиня Сассекская подарила принцу Гарри сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш появился на свет 6 мая 2019 года. А в начале июня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали в честь принцессы Дианы и прабабушки Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет. Однако принца Гарри и Меган Маркл уличили в обмане по поводу того, что королева Великобритании разрешила воспользоваться своим "домашним" именем. Некоторые факты говорят об обратном.

А что касается скандалов, то напомним, что в марте принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри. В ходе беседы Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. После этого Елизавету II уличили в несоблюдении законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырёх десятилетий. Отмечалось, что небелокожие иммигранты или иностранцы не имели права выполнять определённую работу при королевском дворце.

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"Стали очень близки": Принцы Гарри и Уильям помирились благодаря Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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