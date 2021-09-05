Принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой

Принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят лично представить свою дочь принцессу Лилибет королеве Елизавете II, в связи с чем попросили об аудиенции у её величества. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что подчинённые Елизаветы II до сих пор не дали ответа на просьбу герцога и герцогини Сассекских. Однако некоторые были удивлены их решением, поскольку супруги были центром многих громких скандалов, устроенных вокруг королевской семьи. Несмотря на это, королева не прочь повидаться с внуком, его избранницей и правнуками.

"Сотрудники её величества до сих пор не отреагировали (на просьбу герцога и герцогини Сассекских. — Прим. Лайфа). На самом деле также велись дискуссии о Рождестве — и о том, следует ли отправлять приглашение Гарри и Меган после того, как они отвергли его в прошлом году. Королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и её брата Арчи", — сообщил собеседник издания.