Принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой
Королева всё так же любит внука и хочет повидаться с его детишками, и это несмотря на количество скандалов, которые герцоги Сассекские инициировали вокруг монаршей семьи.
Фото © Instagram/princeharryofengland
Принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят лично представить свою дочь принцессу Лилибет королеве Елизавете II, в связи с чем попросили об аудиенции у её величества. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Отмечается, что подчинённые Елизаветы II до сих пор не дали ответа на просьбу герцога и герцогини Сассекских. Однако некоторые были удивлены их решением, поскольку супруги были центром многих громких скандалов, устроенных вокруг королевской семьи. Несмотря на это, королева не прочь повидаться с внуком, его избранницей и правнуками.
"Сотрудники её величества до сих пор не отреагировали (на просьбу герцога и герцогини Сассекских. — Прим. Лайфа). На самом деле также велись дискуссии о Рождестве — и о том, следует ли отправлять приглашение Гарри и Меган после того, как они отвергли его в прошлом году. Королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и её брата Арчи", — сообщил собеседник издания.
Напомним, два года назад герцогиня Сассекская подарила принцу Гарри сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш появился на свет 6 мая 2019 года. А в начале июня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали в честь принцессы Дианы и прабабушки Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет. Однако принца Гарри и Меган Маркл уличили в обмане по поводу того, что королева Великобритании разрешила воспользоваться своим "домашним" именем. Некоторые факты говорят об обратном.
А что касается скандалов, то напомним, что в марте принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри. В ходе беседы Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. После этого Елизавету II уличили в несоблюдении законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырёх десятилетий. Отмечалось, что небелокожие иммигранты или иностранцы не имели права выполнять определённую работу при королевском дворце.
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