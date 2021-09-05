На матче сборных России и Мальты будет работать турецкая бригада судей

На отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты назначена бригада судей из Турции. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт во вторник, 7 сентября, на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Главным судьёй назначен Али Палабийик, на линиях ему будут помогать Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервным рефери будет Ясар Угурлу, за систему VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что домашний стадион "Спартака" на матче между сборными России и Мальты будет заполнен не более чем на 30%. Таким образом, посетить матч смогут около 15 тысяч зрителей.