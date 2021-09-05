На матче сборных России и Мальты будет работать турецкая бригада судей
Встреча состоится во вторник, 7 сентября, на столичном стадионе "Открытие-арена". На неё допустят не более 15 тысяч зрителей.
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На отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты назначена бригада судей из Турции. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча пройдёт во вторник, 7 сентября, на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
Главным судьёй назначен Али Палабийик, на линиях ему будут помогать Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервным рефери будет Ясар Угурлу, за систему VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.
Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что домашний стадион "Спартака" на матче между сборными России и Мальты будет заполнен не более чем на 30%. Таким образом, посетить матч смогут около 15 тысяч зрителей.
После пяти туров отборочную группу H возглавляет сборная России, у которой десять очков. Хорваты уступают нашей команде по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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