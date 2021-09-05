Сборная Украины пятый раз подряд сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022
В отборочной группе D команда Незалежной занимает третье место, набрав пять очков.
Фото © Украинская ассоциация футбола
Сборная Украины по футболу на своём поле сыграла вничью с командой Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счётом 1:1.
Перед перерывом Николай Шапаренко дальним ударом вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте окончательный результат установил Антони Марсьяль.
Для сборной Украины ничья стала пятой в пяти матчах квалификации ЧМ-2022. Команда дважды поделила очки с Францией (1:1 и 1:1), дважды с Казахстаном (1:1, 2:2), а также с Финляндией (1:1).
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Группу D возглавляет сборная Франции, набравшая девять очков в пяти играх. Второй идёт Финляндия, у неё пять баллов после трёх матчей. Украина с пятью очками занимает третье место, уступая финнам по разнице забитых и пропущенных голов.
Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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