НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная Украины пятый раз подряд сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022

В отборочной группе D команда Незалежной занимает третье место, набрав пять очков.

5 сентября, 08:49
<p>Фото © Украинская ассоциация футбола</p>

Фото © Украинская ассоциация футбола

Сборная Украины по футболу на своём поле сыграла вничью с командой Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счётом 1:1.

Перед перерывом Николай Шапаренко дальним ударом вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте окончательный результат установил Антони Марсьяль.

Для сборной Украины ничья стала пятой в пяти матчах квалификации ЧМ-2022. Команда дважды поделила очки с Францией (1:1 и 1:1), дважды с Казахстаном (1:1, 2:2), а также с Финляндией (1:1).

"Наш футбол может быть захватывающим": Андрей Шевченко ушёл с поста главного тренера сборной Украины

"Наш футбол может быть захватывающим": Андрей Шевченко ушёл с поста главного тренера сборной Украины

Группу D возглавляет сборная Франции, набравшая девять очков в пяти играх. Второй идёт Финляндия, у неё пять баллов после трёх матчей. Украина с пятью очками занимает третье место, уступая финнам по разнице забитых и пропущенных голов.

Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Это несерьёзно": Пушков назвал надоевшим и убогим футбол сборной России в победном матче с Кипром

сегодня в 03:34

Сборная Украины упустила победу над Казахстаном в первом матче после Евро-2020

1 сентября, 15:57

"Не мой формат": Нурмагомедов назвал любимого журналиста и сравнил Дудя с Познером

сегодня в 08:45

В Черногории завершилась интронизация митрополита Иоанникия

сегодня в 08:44

Москвичей предупредили об октябрьском холоде в воскресенье

сегодня в 08:23

Новости партнеров

Layer 1