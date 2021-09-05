Сборная Украины пятый раз подряд сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу на своём поле сыграла вничью с командой Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счётом 1:1.

Перед перерывом Николай Шапаренко дальним ударом вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте окончательный результат установил Антони Марсьяль.

Для сборной Украины ничья стала пятой в пяти матчах квалификации ЧМ-2022. Команда дважды поделила очки с Францией (1:1 и 1:1), дважды с Казахстаном (1:1, 2:2), а также с Финляндией (1:1).

Группу D возглавляет сборная Франции, набравшая девять очков в пяти играх. Второй идёт Финляндия, у неё пять баллов после трёх матчей. Украина с пятью очками занимает третье место, уступая финнам по разнице забитых и пропущенных голов.