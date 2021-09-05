"Не мой формат": Нурмагомедов назвал любимого журналиста и сравнил Дудя с Познером

В октябре 2020 года боец завершил карьеру, уйдя из спорта после победы над Джастином Гейджи.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Владимира Познера своим любимым журналистом. Об этом сообщает Sport24.

"Мой любимый журналист? Познер. Очень много смотрю его беседы с серьёзными людьми, а это всегда — серьёзные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно. То, как он задаёт вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Ещё он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться", — сказал Нурмагомедов.

По его мнению, Познер как интервьюер значительно превосходит Юрия Дудя. Прийти на программу к Познеру Нурмагомедову не предлагали, а от беседы с Дудем он отказался.

"Дудь? Ну у него больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером — это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием. Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали", — заявил боец.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.