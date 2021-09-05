"Не мой формат": Нурмагомедов назвал любимого журналиста и сравнил Дудя с Познером
Боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Владимира Познера своим любимым журналистом. Об этом сообщает Sport24.
"Мой любимый журналист? Познер. Очень много смотрю его беседы с серьёзными людьми, а это всегда — серьёзные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно. То, как он задаёт вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Ещё он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться", — сказал Нурмагомедов.
По его мнению, Познер как интервьюер значительно превосходит Юрия Дудя. Прийти на программу к Познеру Нурмагомедову не предлагали, а от беседы с Дудем он отказался.
"Дудь? Ну у него больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером — это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием. Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали", — заявил боец.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Своё решение российский спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.
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