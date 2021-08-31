"Самые ненужные люди": Как Хабиб и "Ак Барс" вышли на тропу войны с сексуальными девушками Хочется верить, что подобные истории — явление временное и столь жёсткие виды спорта не будут обходиться без прекрасных дам. 30 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Современный спорт уже давно вышел за рамки одних лишь соревнований и состязаний. Сегодня всё это пытаются разбавить самыми разными элементами шоу: кто-то зовёт модных диджеев, кто-то делает ставку на заводных ведущих. Однако традиционно организаторы прибегают к группам поддержки или же, если речь идёт о каких-либо единоборствах, ринг-гёрлз. Правда, для них, как может показаться, настали не самые радостные времена.

Хабиб против

Первым, кто решил высказать своё мнение на этот счёт, оказался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Орёл пошёл достаточно радикальным путём и решил, что на турнире памяти его отца никаких ринг-гёрлз не будет. Но ладно бы всё ограничилось этим решением. Боец решил пойти дальше и прошёлся по всем представительницам этой профессии.

"Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идёт! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю своё мнение, со своим законом не прихожу", — отмечал Нурмагомедов.

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Впрочем, он сразу обозначил, что ни в коем случае не выступает против представительниц прекрасного пола, а лишь хочет указать на то, что можно обойтись без них. С другой стороны, крайне странная позиция. Очаровательные девушки выходили на ринг задолго до рождения самого Хабиба, и представить бокс или же микс-файт без них крайне непросто. Тем более что это уже давно больше, чем просто вынос табличек в полуголом виде.

"Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться <...> Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас", — ответила Нурмагомедову руководитель коллектива профессиональных ринг-гёрлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс.

Казалось, что поддержать Хабиба могут его коллеги по цеху. Но нет, они в большей степени встали на сторону девушек, которые уже давно стали неотъемлемой частью спорта.

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"Хабиб, отвали от ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов. Хабиб больше не дерётся и чувствует, что ему надо драться со всеми", — заявил американский мастер смешанных единоборств Кевин Ли.

Культура ринг-гёрлз, к слову, зародилась в США в середине 60-х годов и давно превратилась в индустрию со своими звёздами, рекламными контрактами и внушительными гонорарам. Сейчас никого не удивишь тем, что некоторые из девушек являются гораздо популярнее самих бойцов. К примеру, Арианни Селесте, которая давно заработала свой первый миллион долларов. Однако важно подчеркнуть другое: как спортсмены, так и очаровательные дамы уже давно делают одно общее дело — популяризируют мир единоборств или же бокс. Просто каждый по-своему.

"Бикини — это прекрасно, это замечательно, это приковывает внимание. Я люблю смотреть на ринг-гёрлз, и мне кажется, что огромное количество мужчин тоже это любят. И женщинам это нравится! Потом они стремятся, занимаются спортом, ЗОЖем, чтобы быть похожими на девчонок, которые показывают свои замечательные спортивные фигуры", — подчеркнул спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Хоккей без группы поддержки

Если ринг-гёрлз — важная часть соревнований в единоборствах, то целый пласт игровых видов спорта уже невозможно представить без чирлидерш или же групп поддержки. Относится к таким и хоккей. Однако немного по другому пути решили пойти в одном из самых титулованных и знаменитых клубов России — казанском "Ак Барсе". Перед самым началом сезона стало известно, что дальше он будет выступать без группы поддержки.

По некоторым данным, решение такое было принято из-за позиции КХЛ. Дескать, жёны болельщиков-мужчин недовольны тем, как те смотрят на чирлидерш. Однако позже стало ясно, что лига к этому не имеет никакого отношения, а решение было принято непосредственно в "Ак Барсе".

Как сообщает "Матч ТВ", решение это в казанском клубе вынашивали уже давно. Опробовали такую историю на предсезонном турнире, и никакого недовольства это не вызывало. Дальше, кажется, всё стало понятно: в сезон идём без девочек. Мотивация крайне любопытна: клуб берёт курс на семейные ценности. Правда, не очень понятно, как чирлидерши им мешают. К слову, выступают они не в откровенных купальниках, а в достаточно ярких и оригинальных нарядах, делая зачастую сложнейшие акробатические элементы и этюды.

"Это было как снег на голову. Ещё 12 июня группа участвовала в соревнованиях, представляла "Ак Барс", боролась за победу, заняла второе место, уступив лишь в один голос. Нас в клубе вообще не поздравили. А потом и вовсе выставили на улицу. Все девчонки очень расстроены и такого не ожидали", — отметила бывший лидер группы поддержки Bars Angels Ригина Бариева.

Судя по всему, "Ак Барс" становится первым хоккейным клубом в России, который отказывается от группы поддержки. Остальным командам, видимо, семейные ценности важны не так сильно. Здесь, опять же, важно понимать, что чирлидерши уже давно не просто красивые девушки в очаровательных нарядах — это и сумасшедшая физическая готовность, и важнейший элемент шоу, без которого хоккей не был бы таким зрелищным.

Любопытно ещё и то, что останутся группы поддержки в волейболе у местного "Зенита" или же в баскетболе, где от Казани играет УНИКС. Хотя кто знает, как скоро в клубах примут аналогичные решения.

Вступиться за казанских девушек, которых за два дня до старта сезона оставили без любимого дела, решила бывшая ice-girl "Салавата Юлаева" Ульяна Тригубчак. Именно она считается одной из самых известных чирлидерш во всей КХЛ.

"Вы мне скажите одно: это что за семейные ценности такие, что из-за похода на хоккей может распасться семья? Или вы думаете, что мужчина больше не найдёт, где посмотреть на других девушек? Что им теперь, глаза выколоть? Или вы думаете, чужие мужья не смотрят мои посты? Когда я была ice-girl и выходила прогуляться в фойе во время перерыва, ко мне подходили фоткаться как мужья, так и жёны. Или часто случалась вот такая ситуация: жена фоткала своего мужа со мной и… ничего ужасного не происходило! Более того, часто в директ приходили восторженные письма в духе "мы с мужем ходим на матчи посмотреть не только хоккей, но и на вас", — написала Тригубчак.

Обиднее всего в этой ситуации не то, что домашние матчи "барсов" будут проходить без девушек, а то, как с ними поступили. Существующий с 1998 года коллектив наверняка даже не ожидал такого поворота событий и готовился к новому сезону. Впрочем, исключать то, что в "Ак Барсе" передумают и вернут девушек обратно, не стоит.

Так или иначе, а видеть подобные перформансы в наши дни достаточно удивительно. Для многих чирлидерши и ринг-гёрлз — элемент культуры спорта. Однако теперь она нарушена. Нельзя исключать и того, что скоро от прекрасных дам будут отказываться и другие организации. Будем верить, что обойдётся без этого и красота в столь жёстких видах спорта всё же останется!

Авторы Шамиль Гаджиев