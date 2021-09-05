Футболист "Зенита" Азмун может следующим летом перейти в "Рому"

В прошлом сезоне форвард получил титул лучшего футболиста чемпионата России.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может следующим летом перейти в "Рому". Об этом передаёт итальянское издание Corriere dello Sport.

Соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2022 года. По окончании нынешнего сезона он может перейти в "Рому" на правах свободного агента.

Сообщается, что главному тренеру итальянского клуба Жозе Моуринью очень нравится Азмун. Португальский специалист хотел приобрести форварда ещё раньше, когда работал в лондонском "Тоттенхэме".

Нынешним летом "Зенит" получил несколько предложений о покупке Азмуна от ведущих европейских клубов, но все их отклонил. По словам игрока, им интересовались "Лион", "Рома", "Байер" и "Тоттенхэм".

Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".