Футболист "Зенита" Азмун может следующим летом перейти в "Рому"
В прошлом сезоне нападающего признали лучшим футболистом чемпионата России.
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может следующим летом перейти в "Рому". Об этом передаёт итальянское издание Corriere dello Sport.
Соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2022 года. По окончании нынешнего сезона он может перейти в "Рому" на правах свободного агента.
Сообщается, что главному тренеру итальянского клуба Жозе Моуринью очень нравится Азмун. Португальский специалист хотел приобрести форварда ещё раньше, когда работал в лондонском "Тоттенхэме".
Нынешним летом "Зенит" получил несколько предложений о покупке Азмуна от ведущих европейских клубов, но все их отклонил. По словам игрока, им интересовались "Лион", "Рома", "Байер" и "Тоттенхэм".
Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".
В минувшем сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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