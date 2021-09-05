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СМИ: ЦСКА согласовал с "Миланом" аренду испанского футболиста

В составе итальянского клуба игрок провёл 109 матчей, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.

5 сентября, 09:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSrwexTtEvh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">samucastillejo</a></p>

Фото © Instagram / samucastillejo

ЦСКА договорился с "Миланом" об аренде испанского хавбека Самуэля Кастильехо. Об этом сообщает журналист Sky Sports Карло Пелегатти.

По его информации, речь идёт об аренде 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа прав на него. При этом сам Кастильехо пока не дал согласия на трансфер.

Ранее СМИ сообщали, что приезд испанца в Москву запланирован на 7 сентября — последний день трансферного окна в чемпионате России.

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Кастильехо играет за "Милан" с 2018 года. В составе итальянского клуба полузащитник провёл 109 матчей, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее он выступал в Испании за "Малагу" и "Вильярреал".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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