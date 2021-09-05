СМИ: ЦСКА согласовал с "Миланом" аренду испанского футболиста
В составе итальянского клуба игрок провёл 109 матчей, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.
Фото © Instagram / samucastillejo
ЦСКА договорился с "Миланом" об аренде испанского хавбека Самуэля Кастильехо. Об этом сообщает журналист Sky Sports Карло Пелегатти.
По его информации, речь идёт об аренде 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа прав на него. При этом сам Кастильехо пока не дал согласия на трансфер.
Ранее СМИ сообщали, что приезд испанца в Москву запланирован на 7 сентября — последний день трансферного окна в чемпионате России.
Кастильехо играет за "Милан" с 2018 года. В составе итальянского клуба полузащитник провёл 109 матчей, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее он выступал в Испании за "Малагу" и "Вильярреал".
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