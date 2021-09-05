СМИ: ЦСКА согласовал с "Миланом" аренду испанского футболиста

ЦСКА договорился с "Миланом" об аренде испанского хавбека Самуэля Кастильехо. Об этом сообщает журналист Sky Sports Карло Пелегатти.

По его информации, речь идёт об аренде 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа прав на него. При этом сам Кастильехо пока не дал согласия на трансфер.

Ранее СМИ сообщали, что приезд испанца в Москву запланирован на 7 сентября — последний день трансферного окна в чемпионате России.