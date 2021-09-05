В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулём и снёс ограждение набережной

В российской столице автомобиль въехал в опору моста на Кадашёвской набережной, водитель умер, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции . Трагический инцидент произошёл в 10:30 5 сентября.

Ранее сообщалось, что в России с начала года более 450 ДТП произошло по вине водителей каршеринга. Таксисты же стали виновниками почти двух тысяч аварий, в результате которых погибло 70 человек.