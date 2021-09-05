В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулём и снёс ограждение набережной
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они выяснят все обстоятельства смерти автомобилиста.
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В российской столице автомобиль въехал в опору моста на Кадашёвской набережной, водитель умер, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции. Трагический инцидент произошёл в 10:30 5 сентября.
"Водитель автомобиля Lada Largus наехал на ограждение Водоотводного канала. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа", — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
Ранее сообщалось, что в России с начала года более 450 ДТП произошло по вине водителей каршеринга. Таксисты же стали виновниками почти двух тысяч аварий, в результате которых погибло 70 человек.
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