В хабаровской ИК-14 в драке погибло двое заключённых
Ещё четверо пострадали, один из них госпитализирован. Сейчас сотрудники колонии переведены на усиленный режим работы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
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Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате драки между заключёнными в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.
Среди жертв — двое осуждённых, один из которых был так называемым смотрящим за колонией, а другой — его "заместителем". По нашим данным, беспорядки начались около четырёх часов утра в одном из спальных помещений учреждения. Пока все обстоятельства конфликта выясняются.
"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибло два человека, ещё четверо пострадали, один из них доставлен в медицинское учреждение", — подтвердили случившееся в Следственном комитете.
Сейчас сотрудники колонии переведены на усиленный режим работы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
А ранее, 21 августа, в психбольнице в Бурятии несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, а затем скрылись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех семерых удалось задержать вскоре после побега.
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