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В хабаровской ИК-14 в драке погибло двое заключённых

Ещё четверо пострадали, один из них госпитализирован. Сейчас сотрудники колонии переведены на усиленный режим работы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

5 сентября, 10:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате драки между заключёнными в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

Среди жертв — двое осуждённых, один из которых был так называемым смотрящим за колонией, а другой — его "заместителем". По нашим данным, беспорядки начались около четырёх часов утра в одном из спальных помещений учреждения. Пока все обстоятельства конфликта выясняются.

"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибло два человека, ещё четверо пострадали, один из них доставлен в медицинское учреждение", — подтвердили случившееся в Следственном комитете.

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Крушили всё вокруг: Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео

Сейчас сотрудники колонии переведены на усиленный режим работы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

А ранее, 21 августа, в психбольнице в Бурятии несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, а затем скрылись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех семерых удалось задержать вскоре после побега.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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