В хабаровской ИК-14 в драке погибло двое заключённых

Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате драки между заключёнными в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

Среди жертв — двое осуждённых, один из которых был так называемым смотрящим за колонией, а другой — его "заместителем". По нашим данным, беспорядки начались около четырёх часов утра в одном из спальных помещений учреждения. Пока все обстоятельства конфликта выясняются.

"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибло два человека, ещё четверо пострадали, один из них доставлен в медицинское учреждение", — подтвердили случившееся в Следственном комитете.