Политолог раскрыл смысл призывов НАТО к России и Китаю по ситуации в Афганистане
При этом если Москве и Пекину с союзниками удастся решить вопрос деэскалации в стране, то есть сделать то, что не смогли сделать США, — это будет огромный прорыв влияния ШОС, отметил специалист.
Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi
Призыв НАТО к России и Китаю вместе с другими членами международного сообщества дать отпор террористам в Афганистане может подразумевать начало переоценки ценностей в альянсе и готовность сотрудничать с Москвой и Пекином по целому спектру вопросов в будущем. Об этом сообщил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.
"Россия давно предлагала вести сотрудничество по линии ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) и НАТО, но натовцы высокомерно, в колониально-имперском духе и абсолютно безответственно на протяжении многих лет игнорировали эти предложения", — отметил политолог в интервью телеканалу "360".
По словам Маркова, Москва и Пекин будут вынуждены выстраивать отношения с представителями радикального движения "Талибан"*, чтобы не допустить атак на КНР и страны Средней Азии — Таджикистан, Узбекистан, а также Киргизию, Казахстан и Туркмению. Политолог считает, что РФ и Китаю важно, чтобы в новое правительство Афганистана входили не только пуштуны, но и таджики с узбеками. Кроме того, страны заинтересованы и в том, чтобы в государстве не произошло разрушения культурных ценностей и чтобы права граждан были соблюдены.
"Если России и Китаю с союзниками удастся совместно решить вопрос деэскалации в Афганистане, то есть сделать то, что не смогли сделать США, — это будет огромный прорыв влияния ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Прим. Лайфа)," — заключил специалист.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за участие России и Китая в борьбе с террористами в Афганистане. По его мнению, члены международного сообщества должны работать вместе над этой проблемой.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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