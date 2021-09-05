Политолог раскрыл смысл призывов НАТО к России и Китаю по ситуации в Афганистане

Призыв НАТО к России и Китаю вместе с другими членами международного сообщества дать отпор террористам в Афганистане может подразумевать начало переоценки ценностей в альянсе и готовность сотрудничать с Москвой и Пекином по целому спектру вопросов в будущем. Об этом сообщил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

"Россия давно предлагала вести сотрудничество по линии ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) и НАТО, но натовцы высокомерно, в колониально-имперском духе и абсолютно безответственно на протяжении многих лет игнорировали эти предложения", — отметил политолог в интервью телеканалу "360".

По словам Маркова, Москва и Пекин будут вынуждены выстраивать отношения с представителями радикального движения "Талибан"*, чтобы не допустить атак на КНР и страны Средней Азии — Таджикистан, Узбекистан, а также Киргизию, Казахстан и Туркмению. Политолог считает, что РФ и Китаю важно, чтобы в новое правительство Афганистана входили не только пуштуны, но и таджики с узбеками. Кроме того, страны заинтересованы и в том, чтобы в государстве не произошло разрушения культурных ценностей и чтобы права граждан были соблюдены.

"Если России и Китаю с союзниками удастся совместно решить вопрос деэскалации в Афганистане, то есть сделать то, что не смогли сделать США, — это будет огромный прорыв влияния ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Прим. Лайфа)," — заключил специалист.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за участие России и Китая в борьбе с террористами в Афганистане. По его мнению, члены международного сообщества должны работать вместе над этой проблемой.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.