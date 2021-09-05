НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Итальянец пролетел на самолёте через два тоннеля и установил рекорд

Максимальная скорость воздушного судна составляла 245 километров в час, а между кончиком крыла и стеной с каждой стороны было лишь по четыре метра.

5 сентября, 09:30

Фото © Twitter / Ali Erbas

Итальянский лётчик пролетел на самолёте через два тоннеля и установил рекорд. Видео © Twitter / Joe Pompliano

Итальянский лётчик Дарио Коста на легкомоторном самолёте Zivko Edge 540 установил мировой рекорд, пролетев сразу через два тоннеля расстоянием около 2,25 километра.

Всё проходило в Турции, в Стамбуле. На весь полёт у Косты ушло 43 секунды. Во время выполнения опасного трюка воздушное судно развило скорость 245 километров в час, а между кончиком крыла и стеной с каждой стороны было лишь по четыре метра.

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

А ранее Лайф рассказывал об экстремалке из Якутии, которая едва не погибла, когда во время трюка её переехал автомобиль. Однако потом женщина как ни в чём не бывало легла под шасси легкомоторного самолёта и успешно удержала вес своим прессом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1