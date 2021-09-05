Итальянец пролетел на самолёте через два тоннеля и установил рекорд

Итальянский лётчик пролетел на самолёте через два тоннеля и установил рекорд. Видео © Twitter / Joe Pompliano

Итальянский лётчик Дарио Коста на легкомоторном самолёте Zivko Edge 540 установил мировой рекорд, пролетев сразу через два тоннеля расстоянием около 2,25 километра.

Всё проходило в Турции, в Стамбуле. На весь полёт у Косты ушло 43 секунды. Во время выполнения опасного трюка воздушное судно развило скорость 245 километров в час, а между кончиком крыла и стеной с каждой стороны было лишь по четыре метра.