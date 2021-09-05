Итальянец пролетел на самолёте через два тоннеля и установил рекорд
Максимальная скорость воздушного судна составляла 245 километров в час, а между кончиком крыла и стеной с каждой стороны было лишь по четыре метра.
Фото © Twitter / Ali Erbas
Итальянский лётчик пролетел на самолёте через два тоннеля и установил рекорд. Видео © Twitter / Joe Pompliano
Итальянский лётчик Дарио Коста на легкомоторном самолёте Zivko Edge 540 установил мировой рекорд, пролетев сразу через два тоннеля расстоянием около 2,25 километра.
Всё проходило в Турции, в Стамбуле. На весь полёт у Косты ушло 43 секунды. Во время выполнения опасного трюка воздушное судно развило скорость 245 километров в час, а между кончиком крыла и стеной с каждой стороны было лишь по четыре метра.
А ранее Лайф рассказывал об экстремалке из Якутии, которая едва не погибла, когда во время трюка её переехал автомобиль. Однако потом женщина как ни в чём не бывало легла под шасси легкомоторного самолёта и успешно удержала вес своим прессом.
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