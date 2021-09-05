Захарова оценила идею встречи G7 по Афганистану с участием России и Китая
Дипломат подчеркнула, что подобные инициативы зарубежных коллег демонстрируют отсутствие чёткого понимания, чего они хотят от себя и окружающего мира.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
На данный момент у Москвы нет чёткого понимания относительно встречи по обстановке в Афганистане в формате G7 ("Большая семёрка"). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семёрке" не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семёрки". Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семёрки" по России и то неучастию, то участию в формате", — отметила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что подобные заявления зарубежных коллег демонстрируют отсутствие чёткого понимания, чего они хотят от себя и окружающего мира.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что G7 планирует провести встречу по Афганистану с участием России и Китая. Предварительно, мероприятие на уровне глав внешнеполитических ведомств намечено на 8 сентября.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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