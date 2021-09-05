Захарова оценила идею встречи G7 по Афганистану с участием России и Китая

На данный момент у Москвы нет чёткого понимания относительно встречи по обстановке в Афганистане в формате G7 ("Большая семёрка"). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семёрке" не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семёрки". Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семёрки" по России и то неучастию, то участию в формате", — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные заявления зарубежных коллег демонстрируют отсутствие чёткого понимания, чего они хотят от себя и окружающего мира.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что G7 планирует провести встречу по Афганистану с участием России и Китая. Предварительно, мероприятие на уровне глав внешнеполитических ведомств намечено на 8 сентября.

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