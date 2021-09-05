Лайф публикует фото поднятого со дна Курильского озера вертолёта Ми-8

На Камчатке спасателям удалось полностью поднять со дна Курильского озера упавший 12 августа вертолёт Ми-8. В распоряжении Лайфа оказалась фотография с места. Как видно на кадре, фюзеляж винтокрылого судна повреждён, однако на нём сохранился рисунок.

При этом операция по извлечению вертолёта из воды проводилась ещё в конце августа, тогда Ми-8 находился в полукилометре от берега.