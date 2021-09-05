Лайф публикует фото поднятого со дна Курильского озера вертолёта Ми-8
После авиакрушения 12 августа спасти удалось восемь из 16 человек, находившихся на борту. Тела всех погибших были извлечены из воды.
Фото © LIFE
На Камчатке спасателям удалось полностью поднять со дна Курильского озера упавший 12 августа вертолёт Ми-8. В распоряжении Лайфа оказалась фотография с места. Как видно на кадре, фюзеляж винтокрылого судна повреждён, однако на нём сохранился рисунок.
При этом операция по извлечению вертолёта из воды проводилась ещё в конце августа, тогда Ми-8 находился в полукилометре от берега.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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