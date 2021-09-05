Телеведущая и инста-дива Ольга Бузова написала эмоциональный пост в "Инстаграме", в котором высказалась по поводу абортов. Звезда поделилась, что её знакомая рассталась со своим молодым человеком, будучи в ожидании малыша, и решила прервать беременность. Телеведущая резко высказалась в адрес тех, кто не желает сохранить ребёнка, добавив, что данная тема является для неё "больной".

"Я вообще не понимаю, как можно лишить ребёнка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?", — написала Бузова.

А чтобы не допустить аборты, Ольга Бузова предложила свою помощь девушкам, оказавшимся в сложной ситуации. Она отметила, что уделить внимание всем обратившимся у неё не получится, но так звезде "подсказывает сердце".

"Если вам сейчас действительно необходима поддержка, финансовая, эмоциональная, то напишите мне в директ, расскажите свою историю. Всем, конечно, помочь я не смогу, но так мне подсказывает моё сердце. Очень хочется вас поддержать в трудный момент", — заявила телеведущая, признавшись, что для неё эта тема больная.

Ранее Бузова показала фото своего первого парня. Всё началось с опроса в её сториз, и вдруг переросло в настоящий поиск экс-возлюбленного. Выяснилось, что даже команда Андрея Малахова не смогла его найти.