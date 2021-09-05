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"Для меня это больная тема": Ольга Бузова резко высказалась об абортах

Звезда недоумевает, как можно лишить ребёнка жизни, поэтому решила предложить беременным девушкам как эмоциональную, так и финансовую помощь.

5 сентября, 08:56
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/olgabuzova?z=photo32707600_457250548/photos32707600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Фото © VK / Ольга Бузова

Телеведущая и инста-дива Ольга Бузова написала эмоциональный пост в "Инстаграме", в котором высказалась по поводу абортов. Звезда поделилась, что её знакомая рассталась со своим молодым человеком, будучи в ожидании малыша, и решила прервать беременность. Телеведущая резко высказалась в адрес тех, кто не желает сохранить ребёнка, добавив, что данная тема является для неё "больной".

"Я вообще не понимаю, как можно лишить ребёнка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?", — написала Бузова.

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А чтобы не допустить аборты, Ольга Бузова предложила свою помощь девушкам, оказавшимся в сложной ситуации. Она отметила, что уделить внимание всем обратившимся у неё не получится, но так звезде "подсказывает сердце".

"Если вам сейчас действительно необходима поддержка, финансовая, эмоциональная, то напишите мне в директ, расскажите свою историю. Всем, конечно, помочь я не смогу, но так мне подсказывает моё сердце. Очень хочется вас поддержать в трудный момент", — заявила телеведущая, признавшись, что для неё эта тема больная.

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Ранее Бузова показала фото своего первого парня. Всё началось с опроса в её сториз, и вдруг переросло в настоящий поиск экс-возлюбленного. Выяснилось, что даже команда Андрея Малахова не смогла его найти.

Ольга Бузова в прошлом была участницей и ведущей реалити-шоу "Дом-2. Она также снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Звезда родилась в семье военных в Ленинграде. Она рано пошла и заговорила, а в три года маленькая Оля Бузова, научившись читать и писать, принялась изучать английский язык. В пять лет она пошла в школу, где быстро стала отличницей, душой компании из-за своего упорства и общительности. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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