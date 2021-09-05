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Регион
Опубликовано 5 сентября 2021, 11:44

В Черногории завершилась интронизация митрополита Иоанникия

Фото © Večernje novosti

Фото © Večernje novosti

Торжественное чинопоследование прошло на фоне протестов, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов.

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально вступил на свой пост. Фотографии грамоты патриарха Порфирия с подписями иерархов Сербской православной церкви (СПЦ) о его интронизации опубликовало издание Večernje novosti.

Процедура проходила в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, куда Порфирий вместе с настоятелем СПЦ прибыли на вертолёте из-за протестов, охвативших город. Въезд в населённый пункт был заблокирован, из-за чего изначально выехавшие на автобусе представители духовенства были вынуждены вернуться в столицу — Подгорицу.

В Черногории националисты пытаются помешать интронизации митрополита СПЦ
В Черногории националисты пытаются помешать интронизации митрополита СПЦ

При этом полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. В столкновениях, как передаёт черногорское национальное телевидение, пострадало четыре человека.

По данным местных СМИ, среди демонстрантов были националистические и профашистские группировки, а также сторонники непризнанной "черногорской церкви". Координирует их действия Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС) во главе с её лидером — президентом Мило Джукановичем, утратившим власть на фоне протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви. На прошлогодних выборах ДПС проиграла оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, который в итоге стал премьером.

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Артур Лапсаков
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