В Черногории завершилась интронизация митрополита Иоанникия
Торжественное чинопоследование прошло на фоне протестов, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов.
Фото © Večernje novosti
Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально вступил на свой пост. Фотографии грамоты патриарха Порфирия с подписями иерархов Сербской православной церкви (СПЦ) о его интронизации опубликовало издание Večernje novosti.
Процедура проходила в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, куда Порфирий вместе с настоятелем СПЦ прибыли на вертолёте из-за протестов, охвативших город. Въезд в населённый пункт был заблокирован, из-за чего изначально выехавшие на автобусе представители духовенства были вынуждены вернуться в столицу — Подгорицу.
При этом полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. В столкновениях, как передаёт черногорское национальное телевидение, пострадало четыре человека.
По данным местных СМИ, среди демонстрантов были националистические и профашистские группировки, а также сторонники непризнанной "черногорской церкви". Координирует их действия Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС) во главе с её лидером — президентом Мило Джукановичем, утратившим власть на фоне протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви. На прошлогодних выборах ДПС проиграла оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, который в итоге стал премьером.
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