В Черногории завершилась интронизация митрополита Иоанникия

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально вступил на свой пост. Фотографии грамоты патриарха Порфирия с подписями иерархов Сербской православной церкви (СПЦ) о его интронизации опубликовало издание Večernje novosti.

Процедура проходила в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, куда Порфирий вместе с настоятелем СПЦ прибыли на вертолёте из-за протестов, охвативших город. Въезд в населённый пункт был заблокирован, из-за чего изначально выехавшие на автобусе представители духовенства были вынуждены вернуться в столицу — Подгорицу.

При этом полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. В столкновениях, как передаёт черногорское национальное телевидение, пострадало четыре человека.