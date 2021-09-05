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В Черногории завершилась интронизация митрополита Иоанникия

Торжественное чинопоследование прошло на фоне протестов, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов.

5 сентября, 08:44
<p>Фото © Večernje novosti</p>

Фото © Večernje novosti

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально вступил на свой пост. Фотографии грамоты патриарха Порфирия с подписями иерархов Сербской православной церкви (СПЦ) о его интронизации опубликовало издание Večernje novosti.

Процедура проходила в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, куда Порфирий вместе с настоятелем СПЦ прибыли на вертолёте из-за протестов, охвативших город. Въезд в населённый пункт был заблокирован, из-за чего изначально выехавшие на автобусе представители духовенства были вынуждены вернуться в столицу — Подгорицу.

В Черногории националисты помешали интронизации митрополита Сербской православной церкви

В Черногории националисты помешали интронизации митрополита Сербской православной церкви

При этом полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. В столкновениях, как передаёт черногорское национальное телевидение, пострадало четыре человека.

По данным местных СМИ, среди демонстрантов были националистические и профашистские группировки, а также сторонники непризнанной "черногорской церкви". Координирует их действия Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС) во главе с её лидером — президентом Мило Джукановичем, утратившим власть на фоне протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви. На прошлогодних выборах ДПС проиграла оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, который в итоге стал премьером.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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